Министр юстиции Чехии подала в отставку после обвинений в плагиате

В этой должности она проработала меньше двух недель.

Обвинения чешский министр Татьяна Мала не признаёт. Она считает, что стала объектом травли в СМИ. Кстати, именно на пресс-конференции Мала объявила об отставке. За этим по её мнению стоит оппозиция, которая хочет дискредитировать новое правительство недавно переизбранного премьером Андрея Бабиша. Он же заявил, что верит в невиновность главы Минюста. И подыскивает ей цитата «достойную кандидатуру». Ведомством некоторое время будет руководить сам Бабиш, сообщили источники в аппарате правительства чешским СМИ. О ситуации известили президента Земана. Скандал разразился после того как несколько экспертов обвинили министра в том что она при написании дипломных работ списала большие фрагменты из научных трудов других авторов. Дипломы она защитила в университетах Брно и Братиславы в начале нулевых. Отставки главы минюста потребовали несколько сотен политиков, юристов и учёных. Правительство премьера Бабиша завтра попросит о доверии депутатов нижней палаты парламента Чехии. Как ожидается, кабинет министров поддержит больше половины парламентариев.

Самого премьера Чехии, миллиардера Андрея Бабиша, власти Евросоюза подозревают в финансовых махинациях на сумму более двух миллионов евро.