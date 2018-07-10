Министр юстиции Чехии подала в отставку после обвинений в плагиате
В этой должности она проработала меньше двух недель.
Обвинения чешский министр Татьяна Мала не признаёт. Она считает, что стала объектом травли в СМИ. Кстати, именно на пресс-конференции Мала объявила об отставке. За этим по её мнению стоит оппозиция, которая хочет дискредитировать новое правительство недавно переизбранного премьером Андрея Бабиша. Он же заявил, что верит в невиновность главы Минюста. И подыскивает ей цитата «достойную кандидатуру». Ведомством некоторое время будет руководить сам Бабиш, сообщили источники в аппарате правительства чешским СМИ. О ситуации известили президента Земана. Скандал разразился после того как несколько экспертов обвинили министра в том что она при написании дипломных работ списала большие фрагменты из научных трудов других авторов. Дипломы она защитила в университетах Брно и Братиславы в начале нулевых. Отставки главы минюста потребовали несколько сотен политиков, юристов и учёных. Правительство премьера Бабиша завтра попросит о доверии депутатов нижней палаты парламента Чехии. Как ожидается, кабинет министров поддержит больше половины парламентариев.
Самого премьера Чехии, миллиардера Андрея Бабиша, власти Евросоюза подозревают в финансовых махинациях на сумму более двух миллионов евро.
Комментарии13
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mikhail_spb_ 10 июля 2018 | 09:08
Российские властные жулики, воры и бандиты хохочут до слёз.
Ведь почти у всех у них поддельные диссертации и дипломы, но в отставку они не собираются.
kunst54 10 июля 2018 | 09:27
mikhail_spb_:
Да, поддельные, но уж какие есть, потому что эти дипломы и диссертации они получили в подарок.
vezdehod 10 июля 2018 | 09:37
Наши министры до такого не додумаются - даже Мединский не позволил себе такую вольность.
vikwlad 10 июля 2018 | 09:42
mikhail_spb_:
Путин со своими чиновниками и депутатами долго будут смеяться над этой новостью. Уйти в отставку из-за, плагиата в дипломной работе!
platonnekafrin 10 июля 2018 | 09:10
Не расслышал! Чайка уходит или Бастрыкин? А почему президент "земан"?
bratec_kot 10 июля 2018 | 09:18
После таких новостей хочется плеваться.. У нас премьер Уточкин с полной доказухой даже не шелохнулся. А тут люди уходят потому что их обвинили в нечистоплотности.
ly4_sveta 10 июля 2018 | 09:18
А наш Мединский и К процветают! Сейчас и
Маня-облигация опять какой-нибудь стишок
расскажет.
vasya_von_smetankin 10 июля 2018 | 09:24
А-ха-ха!
Вот лохи!
Да у нашего министра образования Мединского из 3-х диссертаций две на 90% списаны, а третья вообще ни о чём, и он, считай, пожизненный министр, а они там в отставку подают, аха-ха!
Лошары бездуховные!
kochar 10 июля 2018 | 09:28
Министр культуры Мединский пода в отставку после обвинений в плагиате.
Живой анекдот.
sasass 10 июля 2018 | 09:30
У нас такое невозможно - хотя сидят сплошные плагиаторы...
mag_1 10 июля 2018 | 09:39
вот у них , оказывается6,есть общество, чьим мнением они дорожат! А у нас на на народ плюют и его мнение, лишь бы главный был доволен!
kail34 10 июля 2018 | 09:40
Блин! Какие они все на Западе чесные! Обвинение в плагиате и БАЦ -отставка! А что делать подведомственному народу она не подумала?Как этот народ без нее будет тащится дальше к счастливой жизни? Нет ребята! Так нельзя! Уж если ты министр,то должна,как раб на галерах ложится на амбразуры за народное счастье! Пример-наши министры и правители...Как с гусей вода.Терпят за народное счастье даже резиновых уточек,правда с помощью полиции.
vladimirgornitsky 10 июля 2018 | 09:53
А в России очень многие так и верят, что весь мир живет так же, как Россия - без какой-либо ответственности для политиков (кроме ответственности перед несменяемым правителем), без нормальных судов, без свободной прессы, без свободных выборов. И дальше будут верить. Об этой отставке, и о прочих подобных случаях не рассказывают и не будут рассказывать по Первому.