В Тайланде началась третья фаза эвакуации детей из затопленной пещеры

Об этом сообщает объединенный штаб по спасению.

Целью третьей фазы операции является вывод на поверхность пятерых детей, которые остаются в пещере, и четверых военнослужащих, которые были вместе с детьми с момента их обнаружения. Всего на поверхность в течение суток должны выйти девять человек.

Спасатели вывели пятого подростка из затопленной пещеры в Тайланде. Все спасенные дети сейчас находятся под присмотром врачей, — сказал руководитель операцию по их спасению Наронгсак Осоттханакон. Перевод телеканала РБК.