В Тайланде началась третья фаза эвакуации детей из затопленной пещеры
Об этом сообщает объединенный штаб по спасению.
Целью третьей фазы операции является вывод на поверхность пятерых детей, которые остаются в пещере, и четверых военнослужащих, которые были вместе с детьми с момента их обнаружения. Всего на поверхность в течение суток должны выйти девять человек.
Спасатели вывели пятого подростка из затопленной пещеры в Тайланде. Все спасенные дети сейчас находятся под присмотром врачей, — сказал руководитель операцию по их спасению Наронгсак Осоттханакон. Перевод телеканала РБК.
Комментарии4
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ujdyjgjkmcrfz_vjnz 10 июля 2018 | 09:17
А как же труба Маски Илонки не помогла? А он так её рекламировал, залезал в неё и вылезал из неё на другой стороне луны. Надо эту трубу подарить Бене Дикому, пускай рассматривает свои облупившиеся шары и спасает с её помощью всех хомяков России.
sasass 10 июля 2018 | 09:36
ujdyjgjkmcrfz_vjnz: Он использует мини ракету подводную...
zhukovazhan 10 июля 2018 | 09:27
Люди остаются людьми, какой бы идеологией не обрабатывались, прийти на помощь, поделиться последним. Спасибо Вам, добрые люди!
piyuk 10 июля 2018 | 09:28
ТаИланд, грамотеи. Андройд, помойму, выйграть, Тайланд.