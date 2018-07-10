Чешский министр юстиции Татьяна Мала приняла решение уйти в отставку на фоне обвинений в плагиате, который, как сообщается, был обнаружен в ее дипломных работах. Об этом пишет издание Lidove noviny.

По словам министра, информация о плагиате не соответствует действительности. Она подчеркнула, что СМИ раздули эту историю.

«Против меня ведется кампания, и поэтому я решила не препятствовать работе недавно назначенного правительства», — заявила Мала.

Она предположила, что за этими обвинениями может стоять желание оппозиции дискредитировать политическое движение, во главе которого находится председатель правительства Андрей Бабиш.