В Тайланде началась третья фаза эвакуации детей из затопленной пещеры
Об этом сообщает объединенный штаб по спасению.
Целью третьей фазы операции является вывод на поверхность пятерых детей, которые остаются в пещере, и четверых военнослужащих, которые были вместе с детьми с момента их обнаружения. Всего на поверхность в течение суток должны выйти девять человек.
Комментарии2
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vasya_von_smetankin 10 июля 2018 | 09:06
Ой, они там такие нежные и снюнтяистые, в этом своём Таиланде.
Мы, вон, в Беслане бахнули духовно их танка - и нет детишек.
Или из "Бука..."
А лодка - так та просто "утонула".
В общем, лохи они там все.
calorad 10 июля 2018 | 09:08
Неграмотно освещать данное событие со стороны Эха, поскольку там волонтеры-каратели дайверы участвуют.