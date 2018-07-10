///Цены на нефть продолжают расти///

Баррель марки Brent подорожала до $78,54. Легкая нефть в Ньбю-Йорке стоит $74,27 за баррель.

Таким образом рынок реагирует на незапланированное сокращение поставок из Ливии и Венесуэлы и ожидает масштабного сокращения экспорта топлива из Ирана, — сообщает «Интерфакс».