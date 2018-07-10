Цены на нефть продолжают расти
Баррель марки Brent подорожала до $78,54. Легкая нефть в Ньбю-Йорке стоит $74,27 за баррель.
Таким образом рынок реагирует на незапланированное сокращение поставок из Ливии и Венесуэлы и ожидает масштабного сокращения экспорта топлива из Ирана, — сообщает «Интерфакс».
Комментарии15
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liquidsky__ 10 июля 2018 | 08:50
Бида, пичаль. Совсем Путен весь мир завоюет.
kottigr1 10 июля 2018 | 09:20
liquidsky__: Мировая экономика теперь рухнет, когда цена достигнет 80.. Ведь так всем Путин обещал.
aleksandr39 10 июля 2018 | 08:56
Так что опять в России бензин подорожает и увеличатся тарифы
mamiluk 10 июля 2018 | 08:57
Для Путина радость-не зря он войну развязал на Ближнем Востоке....уже есть результаты.
yralez 10 июля 2018 | 08:58
Значит будут расти оклады чекистов, полицаев и т.п. и нищать остальное население.
ulagai 10 июля 2018 | 09:00
Нефть дорожает,Сечины погатеют,россияне нищают.Всё как положено.
cherepovets 10 июля 2018 | 09:06
Главный бездарь страны наверняка ликует. Можно продолжать обогрев кресла. На радостях повышение пенсионного возраста на годик сбросит.
bamashka 10 июля 2018 | 09:20
cherepovets: Сумлеваюсь я, однако, что сбросит. Его величество принципиально давлению не поддаётся! Наоборот, ещё пару лет каторги накинет, гадкой "перхоти" назло!
sergo_25_26 10 июля 2018 | 09:08
Для путина это значит больше снарядов и бомб можно сделать.
nernerr 10 июля 2018 | 09:20
///Цены на нефть продолжают расти///
"Пенсионный возраст" подтягивается! ;))))))))
ujdyjgjkmcrfz_vjnz 10 июля 2018 | 09:24
А как же прогноз мирового экономиста алексашенко об падение цены нефти до 10 долларов за бочку и курс доллара к рублю 1 к 350? Что опять Беню Дикого его эксперты опустили ниже канализации?
yralez 10 июля 2018 | 09:32
2 -й триллион баксов ОПГ пошел за бугор, да плюс триллион стариковских рублей.......кто там за бугром и что там еще не куплено ?.
krs_sk 10 июля 2018 | 09:32
Потом и в путленде упадет добыча, как в венесуэле, ливии и Иране )
И россиянцы проголосуют за возврат крепостного права)
kochar 10 июля 2018 | 09:33
А нам то что из этого?
Цены падают-попа.
Цена растут-попа.
Как не крути-попа.
sasass 10 июля 2018 | 09:38
Российская власть опять от безделья Россию пустит по миру....