США и КНДР не удалось создать совместную рабочую группу из-за разных взглядов на денуклеаризацию полуострова
США и КНДР не удалось создать совместную рабочую группу из-за разных взглядов на то, как должна проходить денуклеаризация Корейского полуострова. Об этом сообщает Kyodo.
По словам главы пресс-службы Госдепартамента Хизер Науэрт, американская сторона создала такую группу.
Отмечается, что в Северной Корее не хотят создавать совместную группу из-за расхождений во взглядах: США выступают за быструю денуклеаризацию в полном объеме, а КНДР — за поэтапную.
Комментарии1
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vilingrad 10 июля 2018 | 09:31
Вот так будет и после встречи двух кусков говна в Хельсинки. Разные взгляды... на все.