В Москве и Санкт-Петербурге перестали расти зарплаты в частных компаниях
В Москве и Санкт-Петербурге перестали расти зарплаты в частных компаниях, — об этом сообщает HeadHunter по результатам исследований за первое полугодие 2018 года. Зарплаты почти не изменились в отличие от выплат бюджетникам.
Максимальный прирост зарплат был отмечен в Северо-Кавказском округе (плюс 13%). В число лидеров по росту также вошли Центральный и Северо-Западный (оба по 7%), Сибирский (6%), Приволжский (5%) и Южный (4%) федеральные округа.
В Москве и Московской области зарплаты в первом квартале 2018 года сократились на 0,8%, а к концу июня показали нулевую динамику, — сообщает РБК.
Комментарии9
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
vilingrad 10 июля 2018 | 08:44
Шо такое? МАндиаль?
patrikk_1 10 июля 2018 | 08:52
В Москве и Санкт-Петербурге перестали расти зарплаты в частных компаниях...
Потому что достигли потолка. А вот по все стране растут.
calorad 10 июля 2018 | 09:21
patrikk_1: в какой стране? неужели в говняшке?
mamiluk 10 июля 2018 | 09:00
Деньги теперь напрямую выкачиваются у населения: режим начал бить прямой наводкой....теперь уже ничего не мешает.
ulagai 10 июля 2018 | 09:07
Зп в Москве,в лучшем случае стоят,в худшем сокращаются.А цены в магазинах только растут.Население уверенно нищает,как хотели оккупанты.
leonidrb 10 июля 2018 | 09:35
ulagai: Да, а почему в провинции за ту же работу зарплата во много раз меньше? Люди второго сорта?
ed10075 10 июля 2018 | 09:31
Ухудшение условий жизни населения пропорционально увеличению прибыли самозванной питерской "элиты".
compare 10 июля 2018 | 09:32
значит,"держаться"?
kochar 10 июля 2018 | 09:44
Зарплаты нигде не растут.
Ну если только в кооперативе и придатках.