В Москве и Санкт-Петербурге перестали расти зарплаты в частных компаниях, — об этом сообщает HeadHunter по результатам исследований за первое полугодие 2018 года. Зарплаты почти не изменились в отличие от выплат бюджетникам.

Максимальный прирост зарплат был отмечен в Северо-Кавказском округе (плюс 13%). В число лидеров по росту также вошли Центральный и Северо-Западный (оба по 7%), Сибирский (6%), Приволжский (5%) и Южный (4%) федеральные округа.

В Москве и Московской области зарплаты в первом квартале 2018 года сократились на 0,8%, а к концу июня показали нулевую динамику, — сообщает РБК.