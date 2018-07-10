У подростков, спасенных из пещеры в Тайланде, выявлены признаки инфекции

Им придется провести неделю в больнице на карантине. Об этом заявил представитель министерства здравоохранения Таиланда.

По состоянию сегодняшнее утро, из пещеры эвакуированы восемь человек, спасателям предстоит вывести из нее еще четверых подростков и их тренера.

Юношеская футбольная команда и их тренер пропали в заповеднике Понг Пха на севере Таиланда 23 июня. 12 подростков в возрасте от 11 до 17 лет и их тренер оказались заблокированными в пещере после того, как в регионе прошли проливные дожди. Вода затопила входы в пещеру и многие ходы в ней. Британские аквалангисты обнаружили подростков и тренера только 2 июля, они сумели укрыться в одном из залов, где образовался воздушный мешок.