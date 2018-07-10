Заседание суда по иску нижегородской исправительной колонии к Марии Алехиной и изданию «Собеседник» пройдёт сегодня
Заседание суда по иску нижегородской исправительной колонии к участнице Pussy Riot Марии Алехиной и изданию «Собеседник» пройдёт сегодня. В ИК-2 считают, опубликованная в журнале статья, касающаяся условий труда заключенных в колонии, содержит в себе ложную информацию.
Есть множество свидетельств ужасных условий труда в этом исправительном учреждении, рассказала «Эху Москвы» Мария Алёхина, интервью с которой и было опубликовано в «Собеседнике».
Заседание пройдет в 10 утра в Измайловском районном суде Москвы.
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tremens_delirium 10 июля 2018 | 08:44
✄ Заседание суда по иску нижегородской исправительной колонии к участнице Pussy Riot Марии Алехиной ✄
Заждались...