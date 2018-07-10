В голландском Эйндховене самолет остановили перед взлетом из-за угрозы теракта
Пассажиров вывели прямо на взлетно-посадочную полосу. Лайнер стали осматривать сотрудники военной полиции со служебными собаками. Причиной стали анонимные сообщения о заложенной бомбе. Как сообщают местные СМИ, взрывчатки не нашли, но этот рейс и два следующих — в Великобританию и Марокко – были отменены.
Комментарии0
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт