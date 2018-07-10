Новый глава британского МИДа никогда прежде не занимался внешней политикой

Джереми Хант был министром здравоохранения в правительствах Дэвида Кэмерона и Терезы Мэй, передает Би-би-си. Он был назначен вместо внезапно ушедшего накануне в отставку Бориса Джонсона. Так Джонсон выразил несогласие с так называемым мягким планом выхода Великобритании из ЕС, который не подразумевает полного разрыва отношений с Евросоюзом.