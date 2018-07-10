В частных компаниях Москвы и Петербурга остановился рост зарплат
Это следует из обзора портала HeadHunter за первое полугодие 2018 года. В компании отмечают, что это нетипично для рынка, и возможно, связано со стабилизацией экономики. При этом, по данным Росстата, номинальные зарплаты россиян за январь—май 2018 года увеличились на 11,5% по сравнению с тем же периодом годом ранее, а реальные — на 9%. Высокие темпы роста зарплат связаны с повышением зарплат бюджетников согласно майским указам президента 2012 года, пишет РБК.
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zhukovazhan 10 июля 2018 | 08:21
"То ли ещё будет".