В частных компаниях Москвы и Петербурга остановился рост зарплат

Это следует из обзора портала HeadHunter за первое полугодие 2018 года. В компании отмечают, что это нетипично для рынка, и возможно, связано со стабилизацией экономики. При этом, по данным Росстата, номинальные зарплаты россиян за январь—май 2018 года увеличились на 11,5% по сравнению с тем же периодом годом ранее, а реальные — на 9%. Высокие темпы роста зарплат связаны с повышением зарплат бюджетников согласно майским указам президента 2012 года, пишет РБК.