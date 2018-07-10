Федерация футбола Украины обратилась в FIFA с разъяснением лозунга «Слава Украине!»
Его выкрикнул на своем недавнем видеоролике хорватский футболист Домагой Вида. В украинской организации отметили, что в словах бывшего игрока киевского «Динамо» не было негативного содержания, лозунг равнозначен лозунгам «Слава Хорватии!» или «Слава Франции!». Домагой Вида и бывший полузащитник хорватов Огнен Вукоевич сняли ролик после победы Хорватии над Россией в матче 1⁄4 финала чемпионата мира. На видео они сказали, что посвящают победу Украине, а Вида выкрикнул: «Слава Украине!». В итоге Вукоевича отстранили от работы в делегации Хорватии на чемпионате мира, а Вида получил предупреждение от FIFA.
Комментарии14
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ukraminadozemljudobrjt 10 июля 2018 | 08:10
За слова слава Франция, французы не буду вести себя как олигофрены , а Макрон дяковать не будет.
mordvinyka_zabiyka 10 июля 2018 | 08:12
ukraminadozemljudobrjt:
Мединский написал, что правильно говорить
"Слава рашке Гавняшке" ))
nelibermot19 10 июля 2018 | 08:15
ФИФА не должна давать каких-либо объяснений кастрюлеголовым в этой связи, поскольку наказан не их игрок (тренер)
mordvinyka_zabiyka 10 июля 2018 | 08:17
nelibermot19: а кокошникоголовым должна давать объяснения??))
romashka__ 10 июля 2018 | 08:20
Не впадайте в крайности! Украина правильно поступила.
В отличие от нас. И от ФИФА.
zibex 10 июля 2018 | 08:10
Glory to Ukraine! Slava Ukraini!
Слава Україні! Героям слава!
Viva Ukraine! Viva Croatia!
Hvala Vida! Hvala Ognen!
#GloryToUkraine
#SlavaUkraini!
#HvalaVuko
#HvalaVida
#FreeSentsov
semper_fidelis 10 июля 2018 | 08:13
Поляков пусть спросят, есть там негативное содержание или нет. А то даже на что упоротый русофоб Корейба, но и он называет Украину крепостью из дерьма.
mordvinyka_zabiyka 10 июля 2018 | 08:20
semper_fidelis:
Зыряны любят песни
Да песни не простые
Зыряны любят песни
Зырянские-блатные
Ой мама-мама. мама
Люблю зыряна Митю
А у зыряна Мити
Кокошник как у Нефертити
jblack2 10 июля 2018 | 08:17
История данного нацистского лозунга давно уже всем известна.
С ним бандеровцы служили Гитлеру, С ним убивали своих соотечественников - стариков, женщин, детей.
mordvinyka_zabiyka 10 июля 2018 | 08:22
jblack2: а мальчика распяли в Славянске с ним??))
fastttis 10 июля 2018 | 08:17
Слава Украине - Героям слава придуман нациками Украины и скопирован с фашлая Heil Hitler! -Sieg Heil!
andre_klimov 10 июля 2018 | 08:22
fastttis:
То есть лозунг "Слава России" - имеет именно это происхождение? Вы настаиваете? Ваше право, конечно, но мера должна быть всему - даже вашему идиотизму.
И, кстати, "Heil Hitler!" ничем не отличается от "Слався, Царь!" или , в перфонифицированном варианте "Да здравствует товарищь Сталин!" или "Дядя Вова, мы- стобой!".
velbkeirf1 10 июля 2018 | 08:20
А людей в Одессе на сожгли футбольные фанаты а был акт самосожжения, как рейхстаг в Берлине
sg91 10 июля 2018 | 08:21
Пошли накуй, скокломозглая рвань. Никто вас не спрашивал. Отправили домой двоих долбодятлов, ща скаклы помогут еще проредить..
Для всего цивилизованного мира лозунг "слава украине" - это лозунг украинских националистов, холуев фашисткой германии, осуществляющих этнические чистки на территории Польши и Западной Украины и. ВСЕ! Хоть обосритесь теперь, ублюдки. Как и некогда безобидная свастика стала символом, за который теперь легко получить наказание, так и выражение "слава украине" навеки вошло в позорную историю человечества
Те, дебилы, которые не согласны, моут писать сразу в ФИФА. И поверьте, это не я им подсказал )))
Саван Украине. Хероям саван!! (а этих хероев уже 4 года сотнями в саван заворачивают). Ще не вмерла, но в коме..