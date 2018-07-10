Федерация футбола Украины обратилась в FIFA с разъяснением лозунга «Слава Украине!»

Его выкрикнул на своем недавнем видеоролике хорватский футболист Домагой Вида. В украинской организации отметили, что в словах бывшего игрока киевского «Динамо» не было негативного содержания, лозунг равнозначен лозунгам «Слава Хорватии!» или «Слава Франции!». Домагой Вида и бывший полузащитник хорватов Огнен Вукоевич сняли ролик после победы Хорватии над Россией в матче 1⁄ 4 финала чемпионата мира. На видео они сказали, что посвящают победу Украине, а Вида выкрикнул: «Слава Украине!». В итоге Вукоевича отстранили от работы в делегации Хорватии на чемпионате мира, а Вида получил предупреждение от FIFA.