Z Архив новостей новости
5 14 6 732
08:07, 10 июля 2018

Федерация футбола Украины обратилась в FIFA с разъяснением лозунга «Слава Украине!»

Его выкрикнул на своем недавнем видеоролике хорватский футболист Домагой Вида. В украинской организации отметили, что в словах бывшего игрока киевского «Динамо» не было негативного содержания, лозунг равнозначен лозунгам «Слава Хорватии!» или «Слава Франции!». Домагой Вида и бывший полузащитник хорватов Огнен Вукоевич сняли ролик после победы Хорватии над Россией в матче 14 финала чемпионата мира. На видео они сказали, что посвящают победу Украине, а Вида выкрикнул: «Слава Украине!». В итоге Вукоевича отстранили от работы в делегации Хорватии на чемпионате мира, а Вида получил предупреждение от FIFA.

Комментарии

14

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

ukraminadozemljudobrjt 10 июля 2018 | 08:10

За слова слава Франция, французы не буду вести себя как олигофрены , а Макрон дяковать не будет.

mordvinyka_zabiyka 10 июля 2018 | 08:12

ukraminadozemljudobrjt:
Мединский написал, что правильно говорить
"Слава рашке Гавняшке" ))

(комментарий скрыт)

nelibermot19 10 июля 2018 | 08:15

ФИФА не должна давать каких-либо объяснений кастрюлеголовым в этой связи, поскольку наказан не их игрок (тренер)

mordvinyka_zabiyka 10 июля 2018 | 08:17

nelibermot19: а кокошникоголовым должна давать объяснения??))

romashka__ 10 июля 2018 | 08:20

Не впадайте в крайности! Украина правильно поступила.
В отличие от нас. И от ФИФА.

zibex 10 июля 2018 | 08:10

Glory to Ukraine! Slava Ukraini!
Слава Україні! Героям слава!
Viva Ukraine! Viva Croatia!
Hvala Vida! Hvala Ognen!
#GloryToUkraine
#SlavaUkraini!
#HvalaVuko
#HvalaVida
#FreeSentsov

semper_fidelis 10 июля 2018 | 08:13

Поляков пусть спросят, есть там негативное содержание или нет. А то даже на что упоротый русофоб Корейба, но и он называет Украину крепостью из дерьма.

mordvinyka_zabiyka 10 июля 2018 | 08:20

semper_fidelis:
Зыряны любят песни
Да песни не простые
Зыряны любят песни
Зырянские-блатные

Ой мама-мама. мама
Люблю зыряна Митю
А у зыряна Мити
Кокошник как у Нефертити

(комментарий скрыт)

jblack2 10 июля 2018 | 08:17

История данного нацистского лозунга давно уже всем известна.
С ним бандеровцы служили Гитлеру, С ним убивали своих соотечественников - стариков, женщин, детей.

mordvinyka_zabiyka 10 июля 2018 | 08:22

jblack2: а мальчика распяли в Славянске с ним??))

fastttis 10 июля 2018 | 08:17

Слава Украине - Героям слава придуман нациками Украины и скопирован с фашлая Heil Hitler! -Sieg Heil!

andre_klimov 10 июля 2018 | 08:22

fastttis:
То есть лозунг "Слава России" - имеет именно это происхождение? Вы настаиваете? Ваше право, конечно, но мера должна быть всему - даже вашему идиотизму.

И, кстати, "Heil Hitler!" ничем не отличается от "Слався, Царь!" или , в перфонифицированном варианте "Да здравствует товарищь Сталин!" или "Дядя Вова, мы- стобой!".

velbkeirf1 10 июля 2018 | 08:20

А людей в Одессе на сожгли футбольные фанаты а был акт самосожжения, как рейхстаг в Берлине

sg91 10 июля 2018 | 08:21

Пошли накуй, скокломозглая рвань. Никто вас не спрашивал. Отправили домой двоих долбодятлов, ща скаклы помогут еще проредить..
Для всего цивилизованного мира лозунг "слава украине" - это лозунг украинских националистов, холуев фашисткой германии, осуществляющих этнические чистки на территории Польши и Западной Украины и. ВСЕ! Хоть обосритесь теперь, ублюдки. Как и некогда безобидная свастика стала символом, за который теперь легко получить наказание, так и выражение "слава украине" навеки вошло в позорную историю человечества
Те, дебилы, которые не согласны, моут писать сразу в ФИФА. И поверьте, это не я им подсказал )))

Саван Украине. Хероям саван!! (а этих хероев уже 4 года сотнями в саван заворачивают). Ще не вмерла, но в коме..

Самое обсуждаемое

Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

С 1 августа пенсионеры смогут ездить в электричках бесплатно В метро пенсионеры могут ездить бесплатно, а в пригородных электричках — нет. Это несправедливо и неправильно. Пенсионеры не раз задавали нам с Андреем Юрьевичем этот вопрос. Сегодня мы смогли его решить….

5 139 6 16451 03.07
Kтранспорт, общество, мнения, власть, политика
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Борис Джонсон подал в отставку. «Не вынесла душа поэта позора…» А что вы хотите? Столько врать миру про «руку Кремля», «агрессию против Великобритании на территории Великобритании», «Новичок», ЧМ-2018 и тд. становится уже опасно…

5 168 6 15222 09.07
Kвеликобритания, правительство, политика, скандалы, скрипаль, мнения
Блоги

+ Помощника тренерского штаба сборной Хорватии отчислили из делегации на ЧМ за ролик «Слава Украине!» Помощника тренерского штаба сборной Хорватии отчислили из делегации на ЧМ за ролик «Слава Украине!» Оба футболиста уверяли, что в их словах не было политики. Они утверждали, что это шутка для друзей. Хорватский футбольный союз принес извинения российскому обществу…

5 352 6 37333 08.07
8читать ;смотреть
Kфутбол, видео, события
Блоги

Марьяна Наумова четырежды чемпионка Мира, абсолютная рекордсменка в жиме штанги лежа среди девушек-подростков

Мой Ильич -Марьяна, ты в своем уме? Кто тебе его? Ёёёёё. Ушлепки. Это же саперов надо, что там как. Может ну его нафиг? Брось его. Грохнет такая каменная дура килограммов десять тротила — разнесет с нами пол-поселка….

5 189 6 21555 05.07
Kукраина, ленин, фото, мнения
Блоги

Ксения Собчак политик

Наша оппозиция не способна отложить в сторону личные амбиции Первый и главный «муниципальный фильтр» — это инструмент власти по недопуску оппозиции к участию в выборах, он делает выборы непрямыми, а как следствие и не всеобщими…

5 174 6 19825 05.07
Kполитика, общество, власть, мнения, выборы
Блоги

Моя Москва Известные люди о любимом городе

Иосиф Пригожин: Мне нравится, как меняется Москва Я считаю, что это должно было начаться 20 лет назад. Но лучше поздно, чем никогда…

5 91 6 10458 04.07
Kмосква, мнения
Блоги

Обещаем выложиться по полной Сборная России обратилась к болельщикам…

5 112 6 12840 07.07
Kчм-2018, футбол, болельщики, спорт, события
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Откуда взялись палестинские беженцы Откуда взялись палестинские беженцы Почему одновременно с государством Израиль свое 70-летие не отмечает государство палестинских арабов. Ведь должно было быть именно так…

5 78 6 8986 04.07
8читать ;смотреть
Kизраиль, палестина, история, видео, мнения
Блоги

Карина Орлова журналист

В отставку ушел самый коррумпированный чиновник США Министр защиты окружающей среды США Скотт Прюитт, ставленник Трампа, за последний год по факту бюджетных трат Прюитта на личные нужды было открыто больше десяти проверок…

5 119 6 13619 06.07
Kполитика, общество, власть, мнения, сша
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Создание Израиля и рост антисемитизма Создание Израиля и рост антисемитизма Как создавался Израиль, почему появлению государства сбособствовала волна антисемитизма и с каких пор Гитлер стал ненавидеть евреев…

5 126 6 14714 06.07
8читать ;смотреть
Kистория, антисемитизм, гитлер, израиль, видео, мнения
Блоги

Дмитрий Быков писатель, поэт, журналист

Но пасаран! Медведева фактически принесли в жертву, послали на прорыв, а он опять выкарабкался и, скорее всего, будет преемником. Во всяком случае итог матча я понял именно так…

5 138 6 92172 03.07
Kчм-2018, футбол, испания, общество, рф, медведев, мнения
Блоги

«Мы отдали все» Сборная России покидает ЧМ, а болельщики благодарят команду за игру, победы, надежду…

5 119 6 16634 08.07
Kчм-2018, футбол, фото, спорт, события
Блоги

Сталингулаг телеграм-канал

Две стороны одной монеты Вы правда считаете, что Василий из Саратова прочитав ваше возмущение, не поедет в Леруа покупать линолеум, на который он откладывал три месяца? Этому Василию плевать, кто его назвал «ваткой»...

5 64 6 9019 05.07
Kинтернет, общество, конфликты, события
Блоги

Матвей Ганапольский обозреватель

Больше агентов хороших и разных Несомненно, в итоге в сортире окажутся не журналисты, а сами авторы поправок, потому что их бредовые идеи неисполнимы, как и вчерашняя новость о регистрации телефонов. Журналисты будут писать под псевдонимами…

5 67 6 19632 03.07
Kполитика, закон, общество, власть, мнения
Блоги

Сергей Медведев профессор Высшей школы экономики

Принуждение к радости Что же будет, если Россия дойдет до финала. Пойдут по квартирам казаки и дружинники, выявляя и зачищая тех, у кого не включен телевизор, не нарисован на щеке триколор, и лента не полна комментариев матча…

5 231 6 88920 03.07
Kчм-2018, футбол, общество, политика, рф, мнения
Голосование
Справедливо ли отчисление помощника тренера сборной Хорватии за видео «Слава Украине»?
5 36 6 5193 09.07

Популярное за неделю

Новости

Американский сенатор после переговоров в Москве сравнил российские власти с мафией Республиканец Джон Нили Кеннеди приезжал в Россию в составе делегации конгрессменов США

5 24 6 9545
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Никакой русофобии. Это просто деловой подход. Проходить всю жизнь в чьих-то вонючих старых валенках только потому, что в них деды воевали и так хочет Мизулина, никто уже не собирается…

5 71 6 122789 04.07
#слушать 50:05 8читать ;смотреть $скачать 11.5 МБ
Голосование
5 48 6 10291 04.07
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Крымское болото завоняло Есть ли будущее у Крыма? Конечно есть, вопрос — какое? С тем жульём, что засело на всех эшелонах власти, оно очень призрачное…

5 319 6 398928 05.07
Kкрым, власть, общество, мнения
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Боевые бараны Кремля Боевые бараны Кремля В интернет впорхнуло прошение министра культуры РФ Мединского о предоставлением молитвенного отпуска…

5 47 6 123000 05.07
Kмединский, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7105800
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3564069

Сегодня в эфире