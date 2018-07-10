Правозащитники Ганнушкина и Орлов были задержаны на Манежной площади во время пикета в поддержку Оюба Титиева

На них составили протоколы о нарушении правил проведения массовых акций. Участники пикета требовали освободить главу чеченского «Мемориала», считая его преследование незаконным. Однако полицейские прервали акцию и отвели правозащитников в ОВД «Китай-Город». Орлов отметил, что ожидал задержания: по его словам, главная цель пикета заключалась в привлечении внимания к делу Титиева. Напомним, Оюба Титиева арестовали в январе этого года. Его обвиняют в хранении наркотиков. Сам правозащитник свою вину не признает.