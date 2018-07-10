Cуд приступает к рассмотрению уголовного дела в отношении водителя автобуса, которого обвиняют в наезде на людей

На станции метро «Славянский бульвар» он насмерть сбил 4 человек, 10 получили ранения. Автобус под управлением Виктора Тихонова на остановке в районе Кутузовского проспекта выехал на тротуар, после продолжил движение и съехал в подземный переход станции «Славянский бульвар». Водитель ошибочно нажал на педаль газа, в результате резко увеличилась скорость движения, отмечают в СК. По версии следствия, он не принял меры, чтобы остановить автобус, не нажал на тормоз, который исправно работал, и не выключил замок зажигания.

Все это привело к гибели и тяжелым травмам пешеходов. Уголовное дело возбудили по статье о нарушении правил дорожного движения, что по неосторожности привело к смерти двух или более человек. Виктор Тихонов вину не признает. В Следственном комитете утверждают, что водитель проявил преступную небрежность и игнорировал свои обязанности. Виктору Тихонову грозит до семи лет лишения свободы.