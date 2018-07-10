Спасатели в Таиланде начали третью фазу эвакуации детей из затопленной пещеры

Сегодня они рассчитывают вывести на поверхность всех, кто остался под землей. Это четверо подростков из 12 и их футбольный тренер. Для спасения им нужно проплыть под водой с аквалангом несколько километров в сопровождении водолазов. Дети и тренер из-за сильных ливней находятся в пещере уже больше двух недель.