Чемпионат мира по футболу не отвлёк россиян от пенсионной реформы

Рейтинги власти падают, пессимистические настроения в обществе нарастают. Об этом говорится в докладе фонда Петербургская политика, на него ссылаются «Ведомости». Намерение правительства повысить возраст выхода на пенсию, по мнению экспертов, помешало праздничной эйфории. Полностью власти пока поддержали только 11 регионов, в том числе Ленинградская и Тамбовская области, Мордовия, Алтай, Башкирия и Чувашия. Другие либо сделали это с осторожностью либо не отреагировали, пишут Ведомости. Власти Москвы и области перенесли акцент в пропаганде на социальные меры по компенсации последствий, отмечают эксперты. Председатель Госдумы Володин недоволен и критикует региональные парламенты за пассивность в обсуждении пенсионной реформы. РБК недавно сообщил, что в Мосгордуме решили отложить вопрос, связанный с пенсиями до осени, поскольку все депутаты ушли на каникулы. После эйфории вызванной чемпионатом мира по футболу как выразился политолог Андрей Колядин, наступает похмелье. «Даже самый большой праздник, как футбол, не компенсирует угрозу обнищания людей, это была цитата. Кремль опасается, что пенсионная реформа может ухудшить результаты выборов глав регионов и заксобраний в сентябре, сообщили Ведомостям несколько источников, близких к администрации президента. Один из них считает, что пенсионная реформа сильнее всего ударит по позициям единороссов на местных парламентских выборах. Поскольку главы губернаторы попытаются смягчить повестку. Прямые губернаторские выборы пройдут 9 сентября в 22-ти регионах. В 16-ти будут решать судьбу депутатов местных парламентов. Ещё в 4 городах, включая Москву, изберут мэров.