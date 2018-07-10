На актера Джонни Деппа подали в суд Лос-Анджелеса из-за его поведения на съемочной площадке

С иском обратился член съемочной группы Грег Брукс. Он утверждает, что во время работы над фильмом «Город лжи», где герой Деппа расследует убийство известного рэпера, актер, который был пьян, дважды ударил его в грудь. Как передает AP, Брукс отмечает, что от него требовали подписать заявление, что он не будет судиться. Когда он отказался, его уволили. Как говорится в иске, продюсеры фильма должны были знать, что Джонни Депп злоупотребляет наркотиками и алкоголем и может быть на съемках угрозой для других людей.