Советника Трампа публично оскорбили на улице в Вашингтоне
Стивен Миллер зашел в кафе перед домом купить набор суши. Когда он вышел, то работник заведения выбежал за ним на улицу и с нецензурной бранью показал вслед два средних пальца. Как пишет газета The Washington Post, Миллеру пришлось выбросить свой ужин из-за опасений, что он испорчен. Ранее пресс-секретаря Трампа Сару Сандерс отказались обслужить в ресторане из-за политики Белого дома в отношении ЛГБТ-сообщества и мигрантов. Речь идет, в том числе, о практике разделения детей с родителями при незаконном пересечении границы.
Комментарии3
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yralez 10 июля 2018 | 07:51
Встретить бы советников путина на улице....эх, мечты, мечты.
Как бы дал с ноги.....
m_doc 10 июля 2018 | 08:00
yralez: А если тебе с ноги?
ugiazov 10 июля 2018 | 08:03
У американцев новая мода: Кормить бомжей в ресторане, и выгонять оттуда сотрудников президента.