Уровень инфляции в Венесуэле в годовом исчислении превысил 46000%
Рост цен с июня прошлого года по июнь нынешнего подсчитали в парламенте страны, который контролирует оппозиция. Официальные данные по инфляции не публикуются уже несколько лет. Из-за тяжелого экономического кризиса только в соседнюю Колумбию эмигрировали 800 тысяч граждан Венесуэлы.
Комментарии7
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tag188 10 июля 2018 | 07:57
Венесуэле удалось отвязаться от доллара :))
vilingrad 10 июля 2018 | 08:00
Венесуэльцы такие же тупые и терпеливые, как российская вата?
Да еще и без мАндеаля...
igorrrpadlowitchs 10 июля 2018 | 08:00
И при таком росте инфляции стадо тупых и нищих всё равно выбрала ублюдка водителя автобуса! Вот яркий пример уровня развития населения, точнее недоразвитости!
tag188 10 июля 2018 | 08:17
igorrrpadlowitchs: Выборы в Венесуэле представляли из себя цирк, еще хлеще российского.
Там в избирательном бюллетене было 10 Мадур. Практически все партии и организации выдвинули кандидатом от себя Мадуру.
Не поленитесь, найдите в интернете фото этого бюллетеня.
Да и явка у них была всего 30%.
Ни о какой легитимности Мадуры говорить не приходится.
eyjafjallajoekull 10 июля 2018 | 08:16
Как вы наверное заметили, ни об одном социально-близком режиме, как и о себе в официальных СовСМИ нет ни единой новости. Нет ее ни о Венесуэле, ни о Никарагуа, о Вьетнаме, Ю. Осетии, Абхазии, ДНРах, Приднестровье, С.Корее, Китае, Туркменистане, и т.д.
gregor 10 июля 2018 | 08:20
Уровень инфляции в Венесуэле в годовом исчислении превысил 46000%
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В Венесуэле есть свой Воронеж , который назло всем ... .
Как и в России . назло всем , фигу Америке ,задницу Европе , назло Воронежу .
ly4_sveta 10 июля 2018 | 08:20
Зато все вокруг колхозное, все вокруг мое. Верной
коммунистической дорогой идёте, товарищи! Навешал
вам балабол Уго, в своё время, лапши на уши, вот теперь
стряхивайте. Америка вам не нужна, капитал вам не нужен,
доллар не нужен, ну, так хлебайте тысячную инфляцию и
выбирайте дальше политических проходимцев-манипуляторов.