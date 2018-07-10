Уровень инфляции в Венесуэле в годовом исчислении превысил 46000%

Рост цен с июня прошлого года по июнь нынешнего подсчитали в парламенте страны, который контролирует оппозиция. Официальные данные по инфляции не публикуются уже несколько лет. Из-за тяжелого экономического кризиса только в соседнюю Колумбию эмигрировали 800 тысяч граждан Венесуэлы.