Американский сенатор после переговоров в Москве сравнил российские власти с мафией
Республиканец Джон Нили Кеннеди приезжал в Россию в составе делегации конгрессменов США. Как передает AP, сенатор заявил, что вести переговоры с российским правительством – все равно что договариваться с мафией. Кроме того, Кеннеди сказал, что в России нет политической философии, помимо философии денег и силы. Когда речь зашла о предстоящей встрече Дональда Трампа и Владимира Путина 16 июля, сенатор отметил, что Путину нельзя верить.
Комментарии17
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kir_pich_101 10 июля 2018 | 07:50
Хорошее и точное определение.
Написать на бумажке, прикрепить к большому пальцу ноги вошьдя...
romashka__ 10 июля 2018 | 07:52
Этот Кеннеди однофамилец 35 президента США.
И он прав.
mordvinyka_zabiyka 10 июля 2018 | 07:53
romashka__: вот подлец((
Мафию оскорбил(((
igorrrpadlowitchs 10 июля 2018 | 07:56
kir_pich_101: по- мое у слово 'мафия' слишком высокая оценка действиям этой своры гопников и подонков!
banyi2 10 июля 2018 | 07:52
А Кеннеди этот, прошу прощения, не из той известной семьи, которая бабло на бутлегерсве подняла в 20-30 годах? )))
yralez 10 июля 2018 | 07:53
С какой мафией сравнил он путинскую ОПГ ?
Есть какие то жалкие подобия, а таких нет.
zorkiy2016 Андрей Шкадов 10 июля 2018 | 07:55
Вот и верь людям! Чего тогда приезжал? Хлебомсолью-то небось не побрезговал...
mordvinyka_zabiyka 10 июля 2018 | 07:57
zorkiy2016:
Вот и верь людям! (с)
А ты что целовался с ним при луне??
А он взял твои девичьи груди
И узлом завязал на спине??)))
bathomet666 10 июля 2018 | 08:11
mordvinyka_zabiyka:
Вот и верь после этого людям
Я ему отдалась при луне
А он взял твои девичьи груди
И узлом завязал на спине
hunterhead 10 июля 2018 | 08:05
zorkiy2016: "Хлебомсолью-то небось не побрезговал..."
Ты за хлебсоль и мать свою продашь и страну гопникам отдашь, правда zorkiy2016?
vilingrad 10 июля 2018 | 07:56
Чекисты похуже будут...
weeta 10 июля 2018 | 08:02
Горит Путяра сизым пламенем.
vyk_usguy 10 июля 2018 | 08:08
Все-таки целью визита, как я понимаю, было не сделать озвученный сенатором вывод, а изучить возможности двух мафий как-то договориться. С учетом небольшой разницы в идеологии и методах это вполне реально.
yury 10 июля 2018 | 08:23
vyk_usguy: Ах-ах... знакомый приёмчик - обозвать обе стороны, типа они такие одинаковые, эти пауки в банке... Но фраза сенатора об отсутствии внятной политической философии (деньги и сила - не философия) у российской мафии обозначает принципиальный водораздел двух сторон.
ppvngavr 10 июля 2018 | 08:12
Она и есть МАФИЯ. Репутация России в мире с 2014 года ниже плинтуса. Именно поэтому в отношении ее действует принцип ПРЕЗУМЦИИ ВИНОВНОСТИ. И это нам, вместе с санкциями, предстоит хлебать ДЕСЯТИЛЕТИЯ... Что бы не говорила нам сирым (а в мире ее никто не слушает) Мария Захарова! Читайте об этом в публикациях:
"Российский ресентимент": http://www.proza.ru/2017/12/29/1075
"На пути к катастрофе": http://www.proza.ru/2018/04/10/1117
needroid 10 июля 2018 | 08:20
Не совсем понятно - сенатору мало заплатили?
nikmart001 10 июля 2018 | 08:21
Политической философии в России нет, идеология запрещена в России по конституции.
Сенатор наверное не знает, что этот пункт внесли в конституцию России американские советники. Так что идеологию возможно снова включат в конституцию, раз Америка теперь поменяла свое мнение на этот счет.