В США из-за поломки аттракциона отец с сыном полчаса провисели над прудом с аллигаторами

Они застряли на высоте 12 метров над водой, затем их спасли, сообщает канал Fox News. Посетителям парка развлечений в городе Орландо штат Флорида предлагается спуститься по канату с помощью специального приспособления над водоемом с рептилиями. В руководстве парка заявили, что проблема возникла из-за сильного ветра и что никакого риска не было.