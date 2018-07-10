Аналитики не увидели предпосылок роста экономики России даже при отмене западных санкций
Об этом говорится в докладе Аналитического кредитного рейтингового агентства, созданного по инициативе ЦБ. По оценке экспертов, санкции затронули более 400 крупных российских компаний и банков, но ограничения повлияли не напрямую, а через экономическую политику властей. В качестве примера приводится продуктовое эмбарго. В докладе отмечается, что экономический рост в России ограничивает в первую очередь не внешнее давление, а комплекс внутренних проблем, передает РБК.
Комментарии5
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romashka__ 10 июля 2018 | 07:42
При этом министр Улюкаев сидит в тюрьме.
radionews 10 июля 2018 | 07:42
Прекрасная возможность для рывка российской промышленности.
Путин выдвинул встречный план по санкциям? Какое-нибудь запрещение лекарств от пиндосни? Передайте, пусть поторопится, потому что мундиаль размягчил мозги россиянам, они перестали сжигать импортный сыр, давить трактором гусей, остервенело пилить лобзиком польскую капусту и рубить топором проклятые эквадорские бананы.
Непорядок.
Пора тракторным войскам России на свалки, расквашивать фашистскую колбасу яблоки персики и виноград.
Русскому патриоту это просто необходимо, для осознания своего величия.
estamp 10 июля 2018 | 07:44
Аналитики не увидели предпосылок роста экономики России даже при отмене западных санкций
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Так что, санкции сколь нибудь серьезного влияния на экономику России не оказывают?
А херли ж хомячки уж который год постят про "петля затягивается"? А проблемы лишь внутри.
in_cat_we_trust 10 июля 2018 | 08:20
estamp: вы хомячков с крысами перепутали, которые из-за персональных санкций своё накрысятничное получить не могут и подняли вселенский писк об удушении России
menjadostali 10 июля 2018 | 07:44
Ой... как неожиданно и внезапно... а не боятся увольнения?