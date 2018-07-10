Новый глава британского МИДа никогда прежде не занимался внешней политикой
Джереми Хант был министром здравоохранения в правительствах Дэвида Кэмерона и Терезы Мэй, передает BBC. Он был назначен вместо внезапно ушедшего накануне в отставку Бориса Джонсона. Так Джонсон выразил несогласие с так называемым мягким планом выхода Великобритании из ЕС, который не подразумевает полного разрыва отношений с Евросоюзом.
Комментарии3
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banyi2 10 июля 2018 | 07:39
А зачем им специалисты по внешней политике? Хоть кота поставить можно, вреда ноль (только горшок убирать вовремя на встречах), а пользы - до фига (молчать больше будет)
rouslllllllanist4e 10 июля 2018 | 07:41
Старый глава тоже никогда не занимался. Ни до, ни во время, ни после.
Я вам хуже скажу- в Европе нет НИ одного профессионального дипломата на этой должности.
ly4_sveta 10 июля 2018 | 08:12
Вот уж диво, таки диво... Особенно для России. У нас никто
никогда и ничем не занимался, вообще! Личная преданность
Путину и безмерное холуйство перед Путиным. Мутко что ли
занимался, которым уже не знают что заткнуть? Или Рогозин?
Ха-ха-ха! А может быть Мединский? Да, и Путин из чьих будет?
Как он, воообще, смог оказаться во главе государства? Не
управленец, не экономист, не руководитель, не политик.
Вытащили из подполья и посадили тоже, кстати, за отличное
холуйство, пресмыкательство и лизоблюдство перед Ельциным.