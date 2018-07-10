Переизбранный президент Турции назначил министром финансов своего зятя
До этого Бейрат Албайрак был министром энергетики. Накануне после инаугурации Реджеп Тайип Эрдоган объявил состав правительства. В новом кабинете не будет премьера. Эрдоган будет лично руководить кабинетом министров.
Комментарии2
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anemon 10 июля 2018 | 08:01
Ну, да. А они думали, он о великой Турции думает. И поделом оболваненному народу, раз позволяют себя оболванивать.
ugiazov 10 июля 2018 | 08:08
Помню в Китае при Мао руководящие посты заняли члены ЦК КПК и их жёны.