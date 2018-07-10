Власти почти половины регионов России решили дистанцироваться от повышения пенсионного возраста
Они никак не высказываются о грядущей реформе. Об этом сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на данные фонда «Петербургская политика». Полностью поддержали непопулярные планы правительства только 11 регионов. По последним соцопросам, объявление о повышении пенсионного возраста вызвало самый большой рост недовольства россиян за последние семь лет, а уровень поддержки президента Путина упал до рекордно низкого уровня.
Комментарии3
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angrew 10 июля 2018 | 07:38
Так их срочно нужно переизбрать! Зачем нужны главы регионов, не заботящиеся о своих жителях?
anemon 10 июля 2018 | 07:59
angrew: Кого, тех, кто поддержали, или тех, кто не поддержал? Кто больше о жителях-то заботится?
nehoroshiy 10 июля 2018 | 08:02
"Одни дистанцировались, другие поддержали"... Ничего удивительного. Секретари обкомов поддерживают генеральную линию.