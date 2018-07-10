Илон Маск доставил в Таиланд мини-субмарину для спасения детей из пещеры
Основатель компаний Тesla и Space X сообщил, что был на испытаниях аппарата. Его изготовили из трубы от космической ракеты-носителя Falcon-9. Маск заявил, что оставляет мини-субмарину спасателям. Пригодится ли она, пока неизвестно.
Накануне завершилась вторая фаза спасательной операции. Теперь в затопленной пещере остаются четверо школьников из 12-ти, а также их футбольный тренер. Для спасения им нужно проплыть под водой с аквалангом несколько километров в сопровождении водолазов. Дети и тренер из-за сильных ливней находятся в пещере уже больше двух недель
Комментарии16
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romashka__ 10 июля 2018 | 07:20
Спасение людей - святое дело.
banyi2 10 июля 2018 | 07:21
Быстро Маск всё делает) Осталось еще после огнемёта , срочно создать искусственные вагины и вибраторы на солнечных батареях ))))
prutkov100 10 июля 2018 | 07:25
banyi2: Не думал , что в Самаре еще остались откровенные дебилы после ухода от туда меркушкина . Что не взял тебя хозяин с собой ?
compare 10 июля 2018 | 07:38
prutkov100: нет,там запас этого д...ма,на всю Европу хватит.....правда,этого banyi2 выделяет особый запах,едкий...уникум,мля..
mordvinyka_zabiyka 10 июля 2018 | 07:25
banyi2: искуственного зыряна надо создать работающего на бояре))
compare 10 июля 2018 | 07:36
banyi2: для портянок? не стоит,пусть сами друг друга "тетешкают"....
banyi2 10 июля 2018 | 07:23
Сам бы в нее и сел и полетел на Луну , в эту трубу )
mordvinyka_zabiyka 10 июля 2018 | 07:38
banyi2:
-Есть две новости плохая и хорошая
-Давай с плохой
-Илон Маск создал зырянам сверхмощную ракету ля полёта на Марс((
-А хорошая какая??
-Все улетели))))
boldu1n 10 июля 2018 | 07:23
Маск заявил, что оставляет мини-субмарину спасателям. Пригодится ли она, пока неизвестно.
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Ну как тэсла запущенная в космос. Космический мусор собирает.
slavaibo 10 июля 2018 | 07:25
Чёт-то про МЧС не слыхать? Наверное не прокатит - денег не дадут!
andre_klimov 10 июля 2018 | 07:42
slavaibo:
МЧС уже предлагалоссь. От них вежливо отказались. Короткий диалог ААВ с новым тайским послом лучше всего это обьясняет...
korikov 10 июля 2018 | 07:52
andre_klimov: Я уже написал мнение, почему они тянут с принятием помощи от МЧУ РФ: потому что наши спасатели вытащат детей в течении дня, а кое-какому американскому миллиардеру надо попиарится, чтобы приумножить свои триллионы. Это реклама балансирующая на краю гибели детей. Уже больше недели прошло.
buzukin1912 10 июля 2018 | 07:29
Эта труба может быть использована только после окончания спасательной операции - а то застрянет в узком месте и закупорит весь лаз. Зато потом можно будет кричать о ней сколько угодно и применть ее в марсианских каньонах - после заполнения водой :)
gluhoy2250 10 июля 2018 | 07:32
Вот ведь мошенник, привез субмарину (слово то какое), чтобы в очередной раз отметится! Видимо сделал из тех ступеней, которые случайно приземлились! Зачем нужна его хрень, если профессиональные аквалангисты там ели протискиваются??? Один даже погиб! Получается Маск не только мошенник, но и подонок играющий на чужой беде!!
korikov 10 июля 2018 | 07:45
С учётом того, что мальчишек спасают уже больше недели, а Тайланд бедная страна, представители Илона Маска связались с властями и попросили немного потянуть со спасением, ведь готовится PR американского олигарха.
Для сравнения, на шахте "Мир" в Якутии спасли около 150 человек в течении нескольких дней и это при том, что с шахтёрами не было связи и их точное местонахождение было не известно.
Может быть я злой, но я не верю в альтруизм Илона Маска, это как электромобиль в космосе - PR, только на живых людях, детях, которые могли погибнуть.
И ещё одно: Россия предлагала помощь но с принятием этой помощи тянули до последнего. Почему?
Денежки от Маска мешали спасти детей в первый же день?
korikov 10 июля 2018 | 08:05
Почему-то никто не верит в альтруизм американских олигархов. Может у них репутация такая?