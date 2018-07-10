Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект об отмене роуминга внутри страны
Документ внесла еще год назад группа депутатов от «Справедливой России» во главе с лидером фракции Сергеем Мироновым. Как передает ТАСС, в правительстве дали положительный отзыв, профильный комитет Госдумы рекомендовал законопроект принять.
Комментарии4
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slavaibo 10 июля 2018 | 07:23
Здрастье! А где брать деньги на закон яровой?
archibald_dandy_esquire 10 июля 2018 | 07:35
slavaibo:
ну, примут :) тогда Beeline, MTC и другие мобильные монстры будут называть это не "роуминг", а "междугородные звонки" и поднимут за них плату - и снова принимайте закон от отмене "междугородных звонков" - а такие законы принимаются долго - это же не репрессивные запреты, спускаемые кремлинами :)
varangian2011 10 июля 2018 | 07:48
Да они это уже 3 года обещают, пи...болы.
grigorcar 10 июля 2018 | 08:15
и вроде как это все мне во благо...
но с какого боку тут дума? ну, хожу я по базару, торгуюсь с операторами...
какое отношение к базару имеет дума?
я не просил помощи.
крыша, за которую надо расплачиваться пенсией и растущими налогами?