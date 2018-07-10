Верховный суд встал на сторону автомобилистов, пострадавших из-за ям на дорогах

Управляющая организация, отвечающая за качество дорожного полотна, должна выплатить компенсацию в полном объеме. Поводом для выяснения данной ситуации стало дело сочинского водителя. Его автомобиль получил серьезные повреждения, угодив в яму. Пострадавший потребовал компенсацию от дорожных служб, но получил отказ. Суды первой и второй инстанции иск также не удовлетворили. Они сослались на Гражданский кодекс, согласно которому не подлежит возмещению ущерб, возникший по вине потерпевшего или по его неосторожности. При этом суды возложили на самого водителя обязанность доказывать собственную невиновность. Высшая инстанция усмотрела в этом существенное нарушение процессуальных норм. Кроме того, по мнению судебной коллегии Верховного суда, вина управляющей организации была доказана схемой происшествия, составленной инспектором ДПС, и дорожникам был выписан административный штраф за несоответствие дорожного полотна ГОСТу. Обжаловать его они не стали. Дело отправлено на новое рассмотрение в апелляционной инстанции.