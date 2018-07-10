В правительстве поддержали законопроект о наказании за вовлечение подростков в несанкционированные акции
Об этом сообщает «Интерфакс». Законопроект в июне внесли в Госдуму депутаты от «Единой России». Для физических лиц наказание – штраф от 30 до 50 тысяч рублей и обязательные работы. Размер штрафа для должностных лиц составит от 50 до 100 тысяч рублей, для юридических — 250−500 тысяч рублей.
Комментарии2
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yralez 10 июля 2018 | 06:55
Дядя Вова, мы с ....да, не , пошел ты.
А то не расплатиться
ura_123 10 июля 2018 | 06:56
Блог Навального с призывам выйти на акцию и посчитают "вовлечением" в несанкционированные акции.
А хоровое пение мантры "дядя Вова мы с тобой" конечно же нет.