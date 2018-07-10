В правительстве поддержали законопроект о наказании за вовлечение подростков в несанкционированные акции

Об этом сообщает «Интерфакс». Законопроект в июне внесли в Госдуму депутаты от «Единой России». Для физических лиц наказание – штраф от 30 до 50 тысяч рублей и обязательные работы. Размер штрафа для должностных лиц составит от 50 до 100 тысяч рублей, для юридических — 250−500 тысяч рублей.