В столице Аргентины прошли массовые протесты против кредита от МВФ

Участники марша шли с плакатами «Нет соглашению», «Хватит голода» и «Мы не вернемся к МВФ», передает ТАСС. Протестующие выразили недовольство ростом коммунальных услуг и массовыми увольнениями. В мае президент Аргентины Маурисио Макри запросил помощи у Международного валютного фонда на фоне резкого падения курса национальной валюты. Аргентине в течение трех лет предоставят кредит на 50 миллиардов долларов.