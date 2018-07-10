Советника Трампа публично оскорбили на улице в Вашингтоне
Стивен Миллер зашел в кафе перед домом купить набор суши. Когда он вышел, то работник заведения выбежал за ним на улицу и с нецензурной бранью показал вслед два средних пальца. Как пишет газета The Washington Post, Миллеру пришлось выбросить свой ужин из-за опасений, что он испорчен. Ранее пресс-секретаря Трампа Сару Сандерс отказались обслужить в ресторане из-за политики Белого дома в отношении ЛГБТ-сообщества и мигрантов. Речь идет, в том числе, о практике разделения детей с родителями при незаконном пересечении границы.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
ivar1964 10 июля 2018 | 06:42
Нехорошо, конечно. Но мне нравится то, что советник Трампа зашел в кафе перед домом. Такое себе заурядное кафе. Можно ли представить, что, например, Глазьев или Сурков зайдут в подобное кафе? Едва ли. Поэтому им и не грозит оскорбление. Только поэтому.
ura_123 10 июля 2018 | 06:46
Интересно,когда советники путина идут в магазин,перекрывается только одна улица или весь квартал сразу?
vilingrad 10 июля 2018 | 07:00
Работника хоть арестовали? Шьют дело, назначили агентом сигуранцы? Сколько спецназа подрулило на арест? Дубинками били? Россию обвинили в антиамериканской деятельности?