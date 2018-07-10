В США перед судом предстал без родителей годовалый ребенок
Судья по миграционным делам в штате Аризона рассматривал право мальчика находиться на территории Америки. В итоге его решили отправить в Гондурас, куда уже был депортирован отец ребенка, передает BBC. В США в изоляционных центрах содержатся уже почти 2 тысячи детей нелегальных мигрантов, которых насильно разлучили с родителями. Такую практику ввела администрация Дональда Трампа.
Комментарии1
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tonight 10 июля 2018 | 06:40
Правильно нелегалов вон из страны вместе с их отпрысками