Власти почти половины регионов России решили дистанцироваться от повышения пенсионного возраста
Они никак не высказываются о грядущей реформе. Об этом сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на данные фонда «Петербургская политика». Полностью поддержали непопулярные планы правительства только 11 регионов. По последним соцопросам, объявление о повышении пенсионного возраста вызвало самый большой рост недовольства россиян за последние семь лет, а уровень поддержки президента Путина упал до рекордно низкого уровня.
Комментарии2
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radionews 10 июля 2018 | 06:44
Да кто там выражает недовольство? Пара сотен проплаченных госдепом провокаторов на всю страну.
Рейтинг Путина не может упасть по определению.
Если что, нацгвардия, ФСБ,ФСО, МВД, ВДВ, СК все подправят моментально.
Майданутых под суд, и все проблемы решены.
tonight 10 июля 2018 | 06:48
radionews: Мне не нравится что ты говориш