Подавляющее большинство российских компаний игнорируют меры защиты своих внутренних данных

Это показало исследование антивирусной компании ESET. Почти везде можно свободно копировать любые документы, делать скриншоты и пересылать рабочие материалы по желанию сотрудников, — сказал «Эху Москвы» эксперт по безопасности предприятия. Это может привести к плачевным последствиям, — добавил Сергей Кузнецов. Он подчеркнул, что в основном утечки информации происходят не потому, что кто-то её специально продаёт, а по неосторожности сотрудников.