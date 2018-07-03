Подавляющее большинство российских компаний игнорируют меры защиты своих внутренних данных
Это показало исследование антивирусной компании ESET. Почти везде можно свободно копировать любые документы, делать скриншоты и пересылать рабочие материалы по желанию сотрудников, — сказал «Эху Москвы» эксперт по безопасности предприятия. Это может привести к плачевным последствиям, — добавил Сергей Кузнецов. Он подчеркнул, что в основном утечки информации происходят не потому, что кто-то её специально продаёт, а по неосторожности сотрудников.
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