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06:03, 10 июля 2018

В Пресненском суде Москвы сегодня пройдут прения сторон по делу Андрея Попова, называющего себя «богом Кузей»

Его обвиняют в создании секты, а также мошенничестве на сумму более 7 млн рублей. Следствие полагает, что Андрей Попов создал свою секту более 10 лет назад. Провозгласив себя владыкой Романом, или «богом Кузей», и облачившись в одежду священнослужителя, он, по данным, прокуратуры выстроил строгую иерархическую систему. В ее центре находился сам Попов. Он под предлогом осуществления религиозных обрядов, покупки литературы и строительства храма похитил более 7 млн рублей, уверено следствие. При этом в ходе расследования дела при обысках в разных квартирах других фигурантов дела были найдены 43 млн рублей и 100 тысяч долларов. Также были найдены экзотические животные и специфическая литература. Кроме того, Андрей Попов, как рассказывала ранее гособвинитель, совершал жестокие обряды: он наносил многочисленные удары плеткой, кожаным ремнем и руками. Сам предполагаемый лидер секты, свою вину не признает. Одновременно расследуется дело против теневого лидера секты «бога Кузи» Юрия Цукермана. Его обвиняют в хищении 215 млн рублей, которые хранились в качестве вещдоков по уголовному разбирательству.

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vik_tor 10 июля 2018 | 06:34

Путин тоже создал секту...

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