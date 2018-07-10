Правительство поддерживает проект закона о наказании за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные акции
Об этом пишет «Интерфакс». Ранее, политик Алексей Навальный утверждал, что эта идея направлена против деятельности его штабов. Тогда же на своем канале в youtube он подчеркнул, что выход на политические мероприятия подростков, — это положительная тенденция. Алексей Навальный добавил, что и сам интересовался политикой, когда ему было пятнадцать лет.
Комментарии2
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max3446 10 июля 2018 | 06:48
правильный закон, есть же статья вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность. Кстати, ничтожество навральный обещал школоте по 10000 евро за то чтобы они вышли на митинг и погромы устроили. Многие повелись, например дети моих знакомых, потом на суде когда им штрафы выписали они довольные говорили не беспокоиться, наральный заплатит и они покруют штрфы, но денег они так и не увидели.Унылое днищенское дно, ничтожество навральный, выплате школьникам деньги что обещал им!!!
polikarpich 10 июля 2018 | 07:01
max3446: Кто-кто повёлся? Дети знакомых племянника двоюродной сестры мужа свояченицы?
Адреса, фамилии, документы... Короче, доказуха есть?