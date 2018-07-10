Правительство поддерживает проект закона о наказании за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные акции

Об этом пишет «Интерфакс». Ранее, политик Алексей Навальный утверждал, что эта идея направлена против деятельности его штабов. Тогда же на своем канале в youtube он подчеркнул, что выход на политические мероприятия подростков, — это положительная тенденция. Алексей Навальный добавил, что и сам интересовался политикой, когда ему было пятнадцать лет.