Движение «Голос» обнаружило масштабную систему мобилизации избирателей на выборы мэра Москвы

В «ресурсную базу» попали, в том числе, участники программы «Московское долголетие». Закрытые данные стали доступны благодаря утечке Google. На прошлой неделе в сеть попали тысячи документов, которые их авторы считали приватными.

В частности, экспертам удалось выяснить, что столичные власти используют для обзвона потенциальных избирателей анкеты с персональными данными участников проекта «Московское долголетие». Мэрия запустила его в начале года. Как утверждалось, он должен помочь москвичам старшего возраста укрепить здоровье, получить новые знания и навыки. При этом, специалисты обратили внимание на то, что планы разработаны только до сентября, а структура и методы работы сильно напоминают предвыборные политтехнологические схемы. К маю число участников проекта достигло 100 тысяч, а сейчас превысило 1,5% от всех избирателей Москвы. Летом соцработники прямо на улицах призывали вступать в программу. Столичная мэрия также запустила акцию «Приведи свою бабушку»: в обмен на заполнение анкеты выдавали купон на аттракцион или скидку 50% в кафе. Ранее участники движения «Сонар» обнаружили графу «Количество участников проекта «Московское долголетие»» в документах Управления соцзащиты Северного административного округа. В таблице содержались отметки о намерении людей участвовать в голосовании.