Уровень инфляции в Венесуэле в годовом исчислении превысил 46000%
Рост цен с июня прошлого года по июнь нынешнего подсчитали в парламенте страны, который контролирует оппозиция. Официальные данные по инфляции не публикуются уже несколько лет. Из-за тяжелого экономического кризиса только в соседнюю Колумбию эмигрировали 800 тысяч граждан Венесуэлы.
Комментарии5
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opiatnovyi63 10 июля 2018 | 06:28
Мадуро побил все рекорды! Ну разве Зимбабве только впереди!
arye_11 10 июля 2018 | 06:38
opiatnovyi63:
Мугабэ указал путь для Мадуро.
Оба строили социализм и оба добились впечатляющих успехов.
МУгабэ + МАдуро = МУДА.
Система построения социализма по экономической схеме МУДА.
koshkaedu 10 июля 2018 | 06:30
Сейчас этот бес едет в Турцию на инаугурацию бесноватого султана.
tag188 10 июля 2018 | 06:39
Скорое будущее Россиюшки.
ura_123 10 июля 2018 | 06:50
А что,разве нефть подешевела? Видимо всё таки сказывается способность разговаривать с духами руководителя несчастной Венесуеллы..
У одного майские указы,у другого спиритизм...