Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект об отмене роуминга внутри страны
Документ внесла еще год назад группа депутатов от «Справедливой России» во главе с лидером фракции Сергеем Мироновым. Как передает ТАСС, в правительстве дали положительный отзыв, профильный комитет Госдумы рекомендовал законопроект принять.
Комментарии2
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clandestino 10 июля 2018 | 06:28
А Васька слушает, да ест. (с)
gennady_77 10 июля 2018 | 06:34
за каждый день проволочки в этом вопросе будут заносить немало.