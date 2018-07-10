Аналитики не увидели предпосылок роста экономики России даже при отмене западных санкций
Об этом говорится в докладе Аналитического кредитного рейтингового агентства, созданного по инициативе ЦБ. По оценке экспертов, санкции затронули более 400 крупных российских компаний и банков, но ограничения повлияли не напрямую, а через экономическую политику властей. В качестве примера приводится продуктовое эмбарго. В докладе отмечается, что экономический рост в России ограничивает в первую очередь не внешнее давление, а комплекс внутренних проблем, передает РБК.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
clandestino 10 июля 2018 | 06:31
Да чего с них взять, с этих аналитиков! Они и единорогов в упор не видят. Не усмотрели, понимаешь Телевизор посмотрите.
chapter_2 10 июля 2018 | 06:57
Повышение НДС на 2% будет отнимать у гражданского общества России по 630 млрд. рублей ежегодно, чтобы бы В.Путин мог тратить эти деньги на свои хотелки. Опыт сгинувшего СССР показал: госчиновники в экономике не могут заменить предпринимателей!
sergei_tn 10 июля 2018 | 06:38
Так о чем и речь!
Самая большая печаль власти, это отмена санкций. Ну как же. Санкции отменят, а роста как не было, так и нет. Значит дело было не в них.
archibald_dandy_esquire 10 июля 2018 | 06:55
sergei_tn:
@ Аналитики не увидели предпосылок роста экономики России @
как это не видят предпосылок? - налицо рост падения экономики
ivar1964 10 июля 2018 | 06:45
Нехорошие какие-то аналитики. Не записать ли их в "иностранные агенты"? И в "пятую колонну"! В России это любят.