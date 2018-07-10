Космический грузовик «Прогресс» долетел до МКС за рекордные 3 часа 40 минут

Обычно полет занимает двое суток. Корабль при этом делает 34 оборота вокруг планеты. Существует и короткая схема – четыре оборота за 6 часов. Сегодня была опробована сверхкороткая, когда аппарат сделал всего два витка. На орбитальную станцию «Прогресс» доставил 2,5 тонны груза, в том числе продовольствие и научное оборудование.