В правительстве поддержали законопроект о наказании за вовлечение подростков в несанкционированные акции
Об этом сообщает «Интерфакс». Законопроект в июне внесли в Госдуму депутаты от «Единой России». Для физических лиц наказание – штраф от 30 до 50 тысяч рублей и обязательные работы. Размер штрафа для должностных лиц составит от 50 до 100 тысяч рублей, для юридических — 250−500 тысяч рублей.
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