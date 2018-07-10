Илон Маск доставил в Таиланд мини-субмарину для спасения детей из пещеры

Основатель компаний Тesla и Space X сообщил, что был на испытаниях аппарата. Его изготовили из трубы от космической ракеты-носителя Falcon-9. Маск заявил, что оставляет мини-субмарину спасателям. Пригодится ли она, пока неизвестно.

Накануне завершилась вторая фаза спасательной операции. Теперь в затопленной пещере остаются четверо школьников из 12-ти, а также их футбольный тренер. Для спасения им нужно проплыть под водой с аквалангом несколько километров в сопровождении водолазов. Дети и тренер из-за сильных ливней находятся в пещере уже больше двух недель