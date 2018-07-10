Илон Маск доставил в Таиланд мини-субмарину для спасения детей из пещеры
Основатель компаний Тesla и Space X сообщил, что был на испытаниях аппарата. Его изготовили из трубы от космической ракеты-носителя Falcon-9. Маск заявил, что оставляет мини-субмарину спасателям. Пригодится ли она, пока неизвестно.
Накануне завершилась вторая фаза спасательной операции. Теперь в затопленной пещере остаются четверо школьников из 12-ти, а также их футбольный тренер. Для спасения им нужно проплыть под водой с аквалангом несколько километров в сопровождении водолазов. Дети и тренер из-за сильных ливней находятся в пещере уже больше двух недель
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
astet 10 июля 2018 | 05:21
А что же великая Россия
с великим и мудрым Путиным?
Где потерялся
российский аналог Маска - Рогозин?
Ведь это он обещал догнать и обогнать
Илона Маска в космосе?
Как его успехи?
Или он очень занят -
гоняет на фашистском байке BMW -
и потому времени на глупости,
вроде спасения детей из пещеры,
у него нет!!!