Американский сенатор после переговоров в Москве сравнил российские власти с мафией
Республиканец Джон Нили Кеннеди приезжал в Россию в составе делегации конгрессменов США. Как передает AP, сенатор заявил, что вести переговоры с российским правительством – все равно что договариваться с мафией. Кроме того, Кеннеди сказал, что в России нет политической философии, помимо философии денег и силы. Когда речь зашла о предстоящей встрече Дональда Трампа и Владимира Путина 16 июля, сенатор отметил, что Путину нельзя верить.
Комментарии2
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opiatnovyi63 10 июля 2018 | 05:23
И в чём тут новость?
book_publisher 10 июля 2018 | 05:29
"Кеннеди сказал, что в России нет политической философии, помимо философии денег и силы."
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Можно подумать, что в США есть какая-то другая философия... ))