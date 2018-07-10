Советника Трампа публично оскорбили на улице в Вашингтоне

Стивен Миллер зашел в кафе перед домом купить набор суши. Когда он вышел, то работник заведения выбежал за ним на улицу и с нецензурной бранью показал вслед два средних пальца. Как пишет газета «Вашингтон пост», Миллеру пришлось выбросить свой ужин из-за опасений, что он испорчен. Ранее пресс-секретаря Трампа Сару Сандерс отказались обслужить в ресторане из-за политики Белого дома в отношении ЛГБТ-сообщества и мигрантов. Речь идет, в том числе, о практике разделения детей с родителями при незаконном пересечении границы.