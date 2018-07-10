Советника Трампа публично оскорбили на улице в Вашингтоне
Стивен Миллер зашел в кафе перед домом купить набор суши. Когда он вышел, то работник заведения выбежал за ним на улицу и с нецензурной бранью показал вслед два средних пальца. Как пишет газета «Вашингтон пост», Миллеру пришлось выбросить свой ужин из-за опасений, что он испорчен. Ранее пресс-секретаря Трампа Сару Сандерс отказались обслужить в ресторане из-за политики Белого дома в отношении ЛГБТ-сообщества и мигрантов. Речь идет, в том числе, о практике разделения детей с родителями при незаконном пересечении границы.
Комментарии3
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opiatnovyi63 10 июля 2018 | 04:28
Но не оскопили же!
sjuzanna 10 июля 2018 | 04:52
opiatnovyi63: Идеи Маркса живут и побеждают. Скоро, скоро в США наступит 1917 год.
kondrakr 10 июля 2018 | 04:59
Убогие ублюдки...Что с них взять?