В США перед судом предстал без родителей годовалый ребенок
Судья по миграционным делам в штате Аризона рассматривал право мальчика находиться на территории Америки. В итоге его решили отправить в Гондурас, куда уже был депортирован отец ребенка, передает Би-би-си. В США в изоляционных центрах содержатся уже почти 2 тысячи детей нелегальных мигрантов, которых насильно разлучили с родителями. Такую практику ввела администрация Дональда Трампа.
Комментарии7
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opiatnovyi63 10 июля 2018 | 04:30
На грани фола, на грани идиотизма!
ltvjrhfn1 10 июля 2018 | 04:36
opiatnovyi63:
считаю что узурпатор организовал мундиаль что бы отвлечь общество от насущных проблем.
ab40 10 июля 2018 | 05:32
opiatnovyi63: Ребёнка отправляют к отцу. Кто здесь, кроме тебя, идиот? Ты бы утопил?
i_one_off 10 июля 2018 | 04:33
" В Обуховском переулке появился на свет ребенок, который играет на скрипке". И в одиночку выступает пере судом США. "Начал курить."
Тут хочешь не хочешь, а закуришь.
i_one_off 10 июля 2018 | 04:39
Интересно, На "Эхе" когда-нибудь научаться писать нормальные заголовки или так и будут писать в стиле "Пугачева опять родила"?
sjuzanna 10 июля 2018 | 04:49
Отец ребенка в Гондурасе, а мать где?
vikchem 10 июля 2018 | 05:31
"Такую практику ввела администрация Дональда Трампа."
Ложь.