В США перед судом предстал без родителей годовалый ребенок

Судья по миграционным делам в штате Аризона рассматривал право мальчика находиться на территории Америки. В итоге его решили отправить в Гондурас, куда уже был депортирован отец ребенка, передает Би-би-си. В США в изоляционных центрах содержатся уже почти 2 тысячи детей нелегальных мигрантов, которых насильно разлучили с родителями. Такую практику ввела администрация Дональда Трампа.