Госдума сегодня рассмотрит в первом чтении законопроект об отмене роуминга внутри страны
Документ внесла еще год назад группа депутатов от «Справедливой России» во главе с лидером фракции Сергеем Мироновым. Как передает ТАСС, в правительстве дали положительный отзыв, профильный комитет Госдумы рекомендовал законопроект принять.
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sjuzanna 10 июля 2018 | 04:46
Что значит отмена роуминга в стране? Что это дает народу?? Недостаток новостной политики ЭХО - не давать пояснения.