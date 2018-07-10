Власти почти половины регионов России решили дистанцироваться от повышения пенсионного возраста

Они никак не высказываются о грядущей реформе. Об этом сообщает канал «Дождь» со ссылкой на данные фонда «Петербургская политика». Полностью поддержали непопулярные планы правительства только 11 регионов. По последним соцопросам, объявление о повышении пенсионного возраста вызвало самый большой рост недовольства россиян за последние семь лет, а уровень поддержки президента Путина упал до рекордно низкого уровня.