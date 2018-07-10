Уровень инфляции в Венесуэле в годовом исчислении превысил 46000%
Рост цен с июня прошлого года по июнь нынешнего подсчитали в парламенте страны, который контролирует оппозиция. Официальные данные по инфляции не публикуются уже несколько лет. Из-за тяжелого экономического кризиса только в соседнюю Колумбию эмигрировали 800 тысяч граждан Венесуэлы.
Комментарии2
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zdravstvuyte_ya_vasha_tyotya 10 июля 2018 | 03:39
Забавно...Долги вернут? Выгодно ж вложили....
ze_danil 10 июля 2018 | 03:42
точно помню что Вощдь подогнал Мадуре "кредит" на 2 мильярда баксов
наверняка было что-то ещё...
вате радоваться!!